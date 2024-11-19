Полиция США отреагировала на тревожное видео экс-игрока НБА Кайла Синглера

Тревожные видео, которые на своей странице в социальных сетях недавно размещал бывший игрок НБА Кайл Синглер, привлекли внимание местных властей.

Об этом информирует TMZ со ссылкой на представителя полицейского управления Медфорда (штат Орегон, США). В полиции сообщили, что знают о видеороликах, однако отказались давать какие-либо развёрнутые комментарии.

«Мы не собираемся давать нашим гражданам никаких комментариев по вопросам его психического здоровья», — сказал представитель полиции.

Напомним, Синглер на видео говорил, что беспокоится за свою жизнь. Также, по его словам, с ним плохо обращаются.

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