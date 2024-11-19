«Возникает вопрос». Чемпион Европы Моргунов высказался о Егоре Дёмине

Прославленный форвард сборной России золотой медалист чемпионата Европы 2007 года Никита Моргунов поделился мнением о выступлении разыгрывающего Егора Дёмина в студенческой американской лиге NCAA. Дёмин представляет университет Бригама Янга (BYU). Недавно Егор во второй раз подряд был признан новичком недели в конференции Big 12.

«Если разобрать его каждый день на протяжении последних двух-трёх лет, то возникает вопрос, как человек может выдерживать такой режим. Это очень тяжело. Это требует терпения, мотивации и устремлённости. Как только кто-то начинает говорить о его проценте попадания с дальней дистанции, он сразу улучшает бросок.

Кто-то говорит, что у него однообразные передачи, и он улучшает данный элемент. Это человек слова, он постоянно работает над собой. Могу ему только пожелать здоровья и не потерять вот эту мотивацию в жизни», — приводит слова Моргунова «Матч ТВ».

Университет Дёмина показал забавное видео с участием россиянина: