Игроки «Орландо» показали защитную статистику, недостижимую для клубов НБА в течение 6 лет

«Орландо Мэджик» является первой командой в Национальной баскетбольной ассоциации с 2018 года, которая в шести матчах подряд не позволила своим соперникам набрать больше 100 очков. Этой информацией поделился статистический портал StatMamba в социальной сети X (ранее Twitter).

«Орландо» обыграл «Нью-Орлеан» (115:88), «Вашингтон» (121:94), «Шарлотт» (114:89), «Индиану» (94:90), «Филадельфию» (98:86) и «Финикс» (109:99), не позволив ни одному из соперников перешагнуть рубеж 100 набранных очков.

На данный момент «Орландо» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Клуб из Флориды победил в шести встречах кряду.