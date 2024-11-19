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Игроки «Орландо» показали защитную статистику, недостижимую для клубов НБА в течение 6 лет

Игроки «Орландо» показали защитную статистику, недостижимую для клубов НБА в течение 6 лет
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«Орландо Мэджик» является первой командой в Национальной баскетбольной ассоциации с 2018 года, которая в шести матчах подряд не позволила своим соперникам набрать больше 100 очков. Этой информацией поделился статистический портал StatMamba в социальной сети X (ранее Twitter).

«Орландо» обыграл «Нью-Орлеан» (115:88), «Вашингтон» (121:94), «Шарлотт» (114:89), «Индиану» (94:90), «Филадельфию» (98:86) и «Финикс» (109:99), не позволив ни одному из соперников перешагнуть рубеж 100 набранных очков.

На данный момент «Орландо» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Клуб из Флориды победил в шести встречах кряду.

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