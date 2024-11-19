«Это невероятно». Тренер «Майами» Споэльстра — о статуе в честь Пэта Райли

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра поделился мнением о том, что в честь президента клуба Пэта Райли установят статую возле арены «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Это невероятно, и никто из нас ничего об этом не слышал… Совершенно верно, его «шоу-тайм» «Лейкерс» являются культовыми… Он полностью изменил образ профессионального баскетбольного тренера в 80-х», — сказал Споэльстра на пресс-конференции после матча с «Филадельфией».

В последнем матче регулярного чемпионата НБА «Майами» на домашнем паркете одержал победу над «Филадельфией» со счётом 106:89. Форвард Джимми Батлер стал самым результативным игроком встречи, набрав 30 очков, 10 подборов и пять передач, тем самым оформив дабл-дабл.