«Не делали осечек». Александр Щербенёв высказался о втором месте «Зенита» в Единой лиге

Разыгрывающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Щербенёв высказался о текущем положении команды, которая на данный момент занимает второе место в регулярном сезоне Единой лиги ВТБ.

«В целом идём неплохо. Всегда, конечно, можно лучше. Потерпели мы два поражения — от «Локомотива» и ЦСКА. Но главное, что не делали осечек в матчах с командами из нижней части таблицы.

В дальнейшем, в начале декабря, будет у нас очень важная игра с ЦСКА. В целом впереди ещё много игр, и можно сделать своё турнирное положение лучше и выиграть регулярный чемпионат.

Но стараемся думать только о следующей игре и с максимальной концентрацией подходить к каждому матчу», — приводит слова Щербенёва «Матч ТВ».