Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Не делали осечек». Александр Щербенёв высказался о втором месте «Зенита» в Единой лиге

«Не делали осечек». Александр Щербенёв высказался о втором месте «Зенита» в Единой лиге
Комментарии

Разыгрывающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Щербенёв высказался о текущем положении команды, которая на данный момент занимает второе место в регулярном сезоне Единой лиги ВТБ.

«В целом идём неплохо. Всегда, конечно, можно лучше. Потерпели мы два поражения — от «Локомотива» и ЦСКА. Но главное, что не делали осечек в матчах с командами из нижней части таблицы.

В дальнейшем, в начале декабря, будет у нас очень важная игра с ЦСКА. В целом впереди ещё много игр, и можно сделать своё турнирное положение лучше и выиграть регулярный чемпионат.

Но стараемся думать только о следующей игре и с максимальной концентрацией подходить к каждому матчу», — приводит слова Щербенёва «Матч ТВ».

Сейчас читают:
Богатство и статус или амбиции и перспектива? Главные вызовы для Единой лиги
Богатство и статус или амбиции и перспектива? Главные вызовы для Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android