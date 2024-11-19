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Игроки НБА устроили жёсткую стычку с обоюдным техническим фолом

Игроки НБА устроили жёсткую стычку с обоюдным техническим фолом
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Центровой «Детройт Пистонс» Айзея Стюарт и лёгкий форвард «Чикаго Буллз» Дэйлен Терри устроили жёсткую стычку во время матча их команд в регулярном чемпионата НБА. Инцидент случился в последние минуты первой четверти, когда Стюарт и Терри боролись за позицию в трёхсекундной зоне. Жёсткая борьба в итоге переросла в перепалку. Чтобы успокоить игроков, в конфликт пришлось вмешаться их товарищам по команде. После просмотра повтора судьи выписали Терри и Стюарту двойной технический фол.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Примечательно, что при вынесении решения судьи назвали по фамилии Айзею, а в случае с Дэйленом ограничились упоминанием его игрового номера, чем вызвали шутки у комментаторов трансляции.

Матч закончился со счётом 122:112 в пользу «Чикаго».

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