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Стала известна судьба самого популярного спортивного шоу в мире с участием Шакила и Баркли

Стала известна судьба самого популярного спортивного шоу в мире с участием Шакила и Баркли
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Спортивное шоу Inside the NBA («Внутри НБА»), в котором участвуют Эрни Джонсон, Чарльз Баркли, Шакил О’Нил и Кенни Смит, будет транслироваться на ESPN и ABC, начиная с сезона-2025/2026, в рамках партнёрства с TNT Sports.

Напомним, ESPN со следующего сезона будет эксклюзивно показывать НБА на своих каналах и различных площадках, поэтому многие люди были в неведении, что же случится с легендарной спортивной программой, которая получила 21 премию «Эмми» в области спортивных трансляций.

Отмечается, что председатель ESPN Джимми Питаро обменял 13 футбольных матчей конференции Big 12 в студенческой лиге NCAA и 15 баскетбольных в той же самой конференции, которые обязуется показать TNT Sports, в обмен на Inside the NBA. При этом ни одна из сторон не привлекала в сделку денежные средства.

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