Владимир Гомельский назвал двух лучших вингов НБА на данный момент

Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу шансов действующего чемпиона НБА «Бостон Селтикс» повторить успех в нынешнем сезоне. По мнению Гомельского, шансы у «кельтов» не более 20%.

«Бостон» имеет в составе двух лучших в лиге вингов – Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна, двух отличных защитников – Деррика Уайта и Джру Холидэя, но не имеет центра. Неплохая ротация до восьмого игрока. В текущем сезоне конкуренция выросла. «Кливленд», «Нью Йорк» на Востоке, «Оклахома», «Денвер», «Хьюстон», «Голден Стэйт» – на Западе. Шансы на повторение прошлогоднего успеха, с моей точки зрения, не более 20%», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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