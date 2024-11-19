Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владимир Гомельский назвал двух лучших вингов НБА на данный момент

Владимир Гомельский назвал двух лучших вингов НБА на данный момент
Комментарии

Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу шансов действующего чемпиона НБА «Бостон Селтикс» повторить успех в нынешнем сезоне. По мнению Гомельского, шансы у «кельтов» не более 20%.

«Бостон» имеет в составе двух лучших в лиге вингов – Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна, двух отличных защитников – Деррика Уайта и Джру Холидэя, но не имеет центра. Неплохая ротация до восьмого игрока. В текущем сезоне конкуренция выросла. «Кливленд», «Нью Йорк» на Востоке, «Оклахома», «Денвер», «Хьюстон», «Голден Стэйт» – на Западе. Шансы на повторение прошлогоднего успеха, с моей точки зрения, не более 20%», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Материалы по теме
Деррик Уайт выпустил именное пиво. Деньги с его продажи пойдут на благотворительность
Фото
Деррик Уайт выпустил именное пиво. Деньги с его продажи пойдут на благотворительность

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android