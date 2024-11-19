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Американский игрок «Уралмаша» Даглас успешно перенёс операцию на стопе

Американский игрок «Уралмаша» Даглас успешно перенёс операцию на стопе
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Форвард екатеринбургского «Уралмаша» Джавонте Даглас успешно перенёс операцию на стопе.

Фото: Социальные сети БК «Уралмаш»

В сообщении пресс-службы «Уралмаша» говорится, что американский баскетболист будет восстанавливаться под наблюдением медицинского штаба. Отмечается, форвард будет восстанавливаться от травмы — 7-8 недель.

31-летний Даглас провёл в сезоне-2024/2025 Единой лиги ВТБ 15 матчей. В среднем он набирал 11,3 очка, 7,3 подбора и 2,0 передачи. Это второй сезон американского форварда в «Уралмаше».

На данный момент клуб из Екатеринбурга занимает шестое место в турнирной таблице Единой лиги с семью победами при восьми поражениях.

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