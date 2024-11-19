Журналист назвал звёздного игрока НБА, симулировавшего травмы, чтобы не тренироваться

Журналист Майк Сингер, освещающий матчи «Денвер Наггетс», поделился подробностями биографии лидера клуба Николы Йокича.

«Его первый тренер тщательно записывал, когда он тренировался. Никола тренировался только тогда, когда была запланирована игра, но если матча в расписании не было, то он пренебрегал тренировками. Он ходил на речку. Был везде, где только мог. В этих записях указано, что он посещал тренировку три раза подряд, затем участвует в матче, а затем пропускает следующие 12 тренировок. Сколько ему тогда было? Примерно 12-13 лет.

Он ненавидел тренировки. Его тренеры знали об этом. Были моменты, когда он симулировал травмы, чтобы избежать тренировок. Он так сильно ненавидел бег, и его товарищи по команде знали об этом. Но он был чертовски хорош, что они нуждались в нём», — сказал Сингер на канале NBA on ESPN в YouTube.

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