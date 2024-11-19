Вассилис Спанулис станет новым главным тренером «Монако» — источник

Греческий тренер Вассилис Спанулис возглавит французский «Монако» после того, как монегаски объявили о том, что Саша Обрадович покинул свой пост.

По информации Meridian Sport, руководство «Монако» достигло соглашения со Спанулисом, об этом в скором времени будет объявлено официально.

Отметим, Спанулис трижды в качестве игрока становился чемпионом Евролиги в составе греческого «Панатинаикоса» (2009) и «Олимпиакоса» (2012, 2013).

Напомним, 55-летний Обрадович возглавлял «Монако» с декабря 2021 года. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом Франции, а также выходила в «Финал четырёх» Евролиги в 2023 году.