Александр Щербенёв высказался о предстоящих матчах сборной России и Тунисом и Ливией

Разыгрывающий «Зенита» Александр Щербенёв поделился мнением о предстоящем участии сборной России в международном товарищеском турнире «Кубок Дружбы. Россия – Африка». Соревнования пройдут с 22 по 24 ноября в Москве. Соперниками россиян будут национальные команды Туниса и Ливии.

«О соперниках по предстоящим матчам пока знаю немного. Нам предстоит подробный разбор игр команд, их составов, сильных и слабых сторон, тогда уже буду иметь конкретное представление. Но в любом случае матчи этого турнира — отличный опыт. И ещё важно, что в сборную сейчас приехали ребята постарше — Антон Астапкович и Александр Ганькевич. Так что будет интересно и полезно в таком составе сыграть. И в любом случае прекрасно, что в нынешней непростой ситуации РФБ находит варианты, чтобы мы собирались и играли товарищеские матчи.

Мы уже прибыли в расположение сборной, и у нас прошла первая стягивающая тренировка. Атмосфера в команде, как всегда прекрасная, все делятся впечатлениями по поводу сезона, шутят, рассказывают разные истории. С микроклиматом нет никаких проблем: все максимально позитивно», — приводит слова Щербенёв «Матч ТВ».

Достижения сборных России по баскетболу: