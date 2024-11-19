Журналист из США — о Егоре Дёмине: мы в восторге от него

Журналист и баскетбольный обозреватель портала No Ceilings NBA Кори Тулаба, который специализируется на студенческой американской лиге NCAA, поделился мнением о российском баскетболисте Егоре Дёмине.

«Я люблю Егора Дёмина. Мы были в восторге от него. Он был даже лучше, чем мы могли ожидать. Но что касается меня, то я поймал себя на мысли, что наблюдаю за тем, что он вытворяет на паркете, и сказал себе следующее: «Я не думаю, что конкуренция имеет к этому какое-то отношение, всё дело в том, как он настраивает ребят, в его работе ногами, которую он демонстрировал и за границей в броске со средней дистанции, который он реализовал, по-моему, в одной из игр молодёжной Евролиги, когда он попал в цель». Если подытожить, то ощущения от этого были такие: «Вау, это что-то особенное!» – сказал Тулаба в подкасте No Ceilings NBA в YouTube.

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