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Шакил О'Нил отреагировал на вызов от Дуайта Ховарда, обозначив условие для выхода в ринг

Шакил О'Нил отреагировал на вызов от Дуайта Ховарда, обозначив условие для выхода в ринг
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил прокомментировал недавнее обращение к себе со стороны бывшего игрока НБА Дуайта Ховарда.

«Шак, как дела? Давай заработаем на хлеб», — написал ранее Ховард на своей странице в социальных сетях, прикрепив к сообщению смайл в виде боксёрской перчатки.

«У того, кто хочет выйти со мной в ринг, должно быть больше одного перстня. Это мог бы быть настоящий чемпион, как Роб Гронковски», — ответил Шакил.

Ховард является чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации 2020 года в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

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