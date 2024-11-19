Обозреватель лестно отозвался о Егоре Дёмине, сравнив его с Лукой Дончичем

Журналист и баскетбольный обозреватель портала No Ceilings NBA Кори Тулаба, который специализируется на студенческой американской лиге NCAA, рассказал, как его впечатлил российский игрок Егор Дёмин, выступающий за университет Бригама Янга (BYU), сравнив его с разыгрывающим «Даллас Маверикс» Лукой Дончичем.

«Команды начнут сдваиваться на нём и отправлять двух игроков к мячу. И он просто разорвёт это, потому что он такой одарённый распасовщик. Но дело даже не в самих передачах, а в том, как он действует на заслонах с мячом в руках, и он никогда не торопится. Он терпеливо использует ракурсы и плотно выходит из-под заслона, а затем играет без колебаний. Всё, что он делает, настолько тонко и обоснованно… Я не могу вспомнить последнего новичка, который заставил бы меня думать, что он разбирается в управлении игрой, со времён Луки [Дончича]. Он элитный пасующий, который умеет работать на заслонах», — сказал Тулаба в подкасте No Ceilings NBA в YouTube.

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