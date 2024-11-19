«Не должен ли он опередить Флэга?» Журналист из США — о месте Егора Дёмина на драфте НБА

Журналист и баскетбольный обозреватель портала No Ceilings NBA Кори Тулаба, который специализируется на студенческой американской лиге NCAA, оценил перспективы российского игрока университета Бригама Янга (BYU) Егора Дёмина на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Егор, похоже, может войти в тройку лучших! Мы, когда разбирали его, подумали, что он либо войдёт в пятёрку лучших, либо будет парнем из второго раунда. На мой взгляд, он гораздо больше похож на того, о котором люди начнут спрашивать: «А не должен ли он опередить Купера Флэга?» — сказал Тулаба в подкасте No Ceilings NBA в YouTube.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.