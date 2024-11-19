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Единая лига показала лучшие моменты игровой недели, в подборке трое россиян

Единая лига показала лучшие моменты игровой недели, в подборке трое россиян
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Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила самые яркие моменты матчей игровой недели с 11 по 17 ноября. В подборку вошли постеры Артёма Шлегеля, Обри Доукинса и Джалена Рейнольдса, данк «мельница» Ройса Хэмма, блокшот Сергея Долинина, а также бросок на овертайм Зака Наталла.

В полный список авторов лучших моментов по версии Единой лиги по итогам завершившейся игровой недели вошли Артём Шлегель («Автодор»), Ройс Хэмм («Парма»), Обри Доукинс («Пари Нижний Новгород»), Сергей Долинин («Енисей»), Зак Наталл («Пари Нижний Новгород»), Джален Рейнольдс (УНИКС), Душан Беслач («Автодор»), Александр Петенев («Автодор»), Джеремайя Мартин («Уралмаш»), Тайрелл Нэльсон («Уралмаш») и Галин Смит («Астана»).

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги в YouTube. Права на видео принадлежат Единой лиге.

Отметим попадание в подборку трёх россиян: Шлегеля, Долинина и Петенева.

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