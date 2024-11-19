Александр Секулич рассказал, почему покинул «Локомотив-Кубань»

Бывший главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич поделился мнением о работе в российской команде, а также высказался о причинах ухода из клуба. Словенский специалист покинул «Локо» по окончании прошлого сезона Единой лиги ВТБ.

«Это был очень хороший опыт. Мы показывали отличные результаты. Возможно, немного не хватило удачи, чтобы удивить всех и даже выиграть лигу ВТБ. Самое главное — у нас получалось два дела одновременно, что порой непросто. Но мы справились. Мы развили много молодых российских игроков и подготовили их для участия в таком соревновании, как Единая лига. С другой стороны, мы были близки к вышеупомянутому успеху. Так что, мне кажется, это был очень хороший опыт.

Президент решил так, как решил. Он знает почему. Меня попросили уйти из сборной, если я хочу продолжать. В итоге всё получилось так, как получилось. У меня остались очень хорошие впечатления, за исключением того, что произошло в конце», — приводит слова Секулича RTV SLO.

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