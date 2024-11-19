Журналист назвал ультиматум по лошадям, который поставили перед Йокичем в детстве

Журналист Майк Сингер, освещающий матчи «Денвер Наггетс», рассказал, как центрового и лидера этой команды Николу Йокича в детстве стимулировали заниматься баскетболом и ходить в спортивный зал. Сам Никола в тот момент часто проводил время с лошадьми.

«Его товарищи по команде буквально бегали за ним по ипподрому. Он занимался с лошадьми, а они умоляли его: «Ну же, чувак, пожалуйста. Можешь пробежаться с нами? Тебе это нужно». Он сидел в колеснице, свешивал ноги и имитировал пробежку: «Это лучшее, что вы можете получить от меня».

Люди из окружения Николы, включая его отца, и ещё пара близких ему людей должны были стимулировать его к занятиям баскетболом и возвращению в спортзал. Они сказали ему: «Ты сможешь заниматься с лошадьми, только если вернёшься в баскетбол. Подумай об этом. Ты сможешь делать с лошадьми всё, что тебе хочется: тренировать их, работать с ними, чистить стойла и всё остальное, если вернёшься в спортзал». Просто невероятно. Мы говорим о команде консультантов для 12-13-летнего ребёнка. Люди поняли, что в нём есть что-то особенное», — сказал Сингер в интервью на YouTube-канале NBA on ESPN.

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Никола Йокич приехал на скачки вскоре после бронзы на ОИ-2024: