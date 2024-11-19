Единая лига — первая в Европе среди топ-чемпионатов по проценту очков у местных игроков

Единая лига ВТБ занимает первое место среди ведущих европейских турниров, где процент очков, набираемых местными баскетболистами, самый высокий. Об этом информирует телеграм-канал «Два кольца».

Процент очков местных игроков в каждом чемпионате и в каждой команде в этом сезоне:

1. Единая лига ВТБ (в среднем по лиге — 40,7%):

МБА-МАИ — 100%; «Енисей» — 67,5%; «Самара» — 52,2%; «Локомотив-Кубань» — 43,3%; «Пари Нижний Новгород» — 42,7%; «Парма» — 42,2%; «Автодор» — 35,6%; ЦСКА — 26,7%; УНИКС — 23,3%; «Астана» — 21,7%; «Зенит» — 20,4%; «Уралмаш» — 19,7%.

2. Франция (в среднем по лиге — 38,7%):

«Лимож» — 77,3%; «Асвел» — 62,6%; «Монако» — 45,9%; «Париж» — 42,6%; «Шоле» — 40,0%; «Ле-Портель» — 39,8%; «Сен-Кантен» — 39,1%; «Нантер» — 38,2%; «Ле-Ман» — 35,5%; «Гравлин» — 34,9%; «Страсбург» — 33,5%; «Нанси» — 32,0%; «Бурк» — 31,4%; «Элан Шалон» — 23,0%; «Дижон» — 19,1%; «Стад Ла-Рошель» — 19,0%.

3. Греция (в среднем по лиге — 27,2%):

«Перистери» — 38,1%; «Арис» — 36,8%; «Кардица» — 36,2%; «Лаврио» — 32,6%; «Промитеас» — 30,9%; «Паниониос» — 28,3%; «Панатинаикос» — 26,7%; «Марусси» — 24,9%; «Колоссос» — 24,2%; ПАОК — 22,5%; АЕК — 15,7%; «Олимпиакос» — 11,7%.

4. Турция (в среднем по лиге — 22,8%):

«Фенербахче» — 36,7%; «Дарушаффака» — 32,3%; «Яловаспор» — 29,2%; «Бурсаспор» — 28,8%; «Анадолу Эфес» — 28,4%; «Тофаш» — 26,8%; «Бахчешехир» — 24,2%; «Каршияка» — 21,8%; «Галатасарай» — 21,1%; «Маниса» — 20,0%; «Петкимспор» — 18,8%; «Мерсин» — 18,2%; «Меркезефенди» — 16,5%; «Бешикташ» — 16,0%; «Бююкчекмедже» — 15,2%; «Тюрк Телеком» — 13,2%.

5. Германия (в среднем по лиге — 22,2%):

«Бавария» — 39,9%; «Росток» — 30,9%; «Раста Фехта» — 29,5%; «Альба» — 28,4%; «Ульм» — 27,8%; «Брауншвейг» — 26,5%; «Бамберг» — 24,1%; «Геттинген» — 23,5%; «Гамбург» — 22,3%; «Хайдельберг» — 21,9%; «Ольденбург» — 19,9%; «Бонн» — 18,7%; «Людвигсбург» — 16,5%; «Скайлайнерс» — 14,2%; «Миттельдойчер» — 12,5%; «Хемниц» — 10,8%; «Вюрцбург» — 9,4%.

6. Италия (в среднем по лиге 21,2%):

«Виртус» — 40,6%; «Варезе» — 35,9%; «Наполи» — 30,4%; «Тортона» — 29,6%; «Венеция» — 28,6%; «Милан» — 26,0%; «Брешия» — 24,6%; «Скафати» — 23,6%; «Тревизо» — 21,8%; «Реджо-Эмилия» — 15,7%; «Триесте» — 15,3%; «Динамо Сассари» — 14,1%; «Кремона» — 11,9%; «Пистоя» — 7,6%; «Трапани» — 7,3%; «Тренто» — 4,2%.

7. Испания (в среднем по лиге — 16,4%):

«Реал» — 32,2%; «Барселона» — 28,9%; «Валенсия» — 26,6%; «Льейда» — 25,3%; «Гранада» — 24,7%; «Тенерифе» — 22,6%; «Манреса» — 19,5%; «Уникаха» — 19,0%; «Сарагоса» — 16,7%; «Гран Канария» — 14,2%; «Андорра» — 13,8%; «Ховентут» — 13,7%; «Жирона» — 12,7%; «Бреоган» — 11,6%; «Лейма Корунья» — 6,6%; «Бильбао» — 2,2%; «Мурсия» — 1,7%; «Баскония» — 0%.

Напомним, первое место в турнирной таблице Единой лиги сейчас занимает московский ЦСКА, в активе которого 13 побед при одном поражении. На второй позиции располагается «Зенит» из Санкт-Петербурга (13 побед — два поражения). Тройку сильнейших замыкает краснодарский клуб «Локомотив-Кубань», у которого 12 побед при трёх поражениях.

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Достижения сборных России по баскетболу: