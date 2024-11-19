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Прервёт ли «Бостон» 15-матчевую победную серию «Кливленда» в НБА?

Прервёт ли «Бостон» 15-матчевую победную серию «Кливленда» в НБА?
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В ночь на 20 ноября в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоится очередной игровой день, в рамках которого действующие чемпионы североамериканской лиги «Бостон Селтикс» встретятся с лидерами нынешнего сезона «Кливленд Кавальерс», обладающими серией из 15 побед и не знавшими поражений ни в одном матче сезона-2024/2025.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Прервёт ли «Бостон» 15-матчевую победную серию «Кливленда» в НБА?»

НБА — регулярный чемпионат
20 ноября 2024, среда. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Не начался
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Кавальерс» в сезоне-2024/2025 являются единственным коллективом, не проигравшим ни в одной встрече. «Кливленд» возглавляет Восточную конференцию. «Бостон» идёт на втором месте, трижды уступив в 14 матчах — «Атланте», «Голден Стэйт» и «Индиане».

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