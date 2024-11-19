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Обозреватель рассказал о напряжённости внутри «Филадельфии Сиксерс»

Обозреватель рассказал о напряжённости внутри «Филадельфии Сиксерс»
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Обозреватель издания Associated Press Тим Рейнольдс рассказал, что внутри команды «Филадельфия Сиксерс» стоит напряжённая обстановка.

НБА — регулярный чемпионат
19 ноября 2024, вторник. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
106 : 89
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Майами Хит: Батлер - 30, Хироу - 18, Робинсон - 13, Смит - 10, Хайсмит - 9, Бёркс - 7, Адебайо - 5, Ричардсон - 4, Ларссон - 4, Йович - 3, Лав - 3, Розир, Уэр, Жакез-мл., Брайант
Филадельфия Сиксерс: Маккейн - 20, Джордж - 18, Мартин - 12, Эмбиид - 11, Убре - 8, Драммонд - 6, Гордон - 5, Каунсил - 4, Ябуселе - 3, Даутин - 2, Джексон, Мартин, Лоури, Бона

После того как клуб уступил «Майами Хит» со счётом 89:106, никто из игроков «Сиксерс» не общался с представителями прессы в течение часа после матча. Вскоре уполномоченное лицо от команды объяснило это общим собранием членов «Филадельфии» после игры.

Напомним, поражение от «Майами» стало четвёртым подряд для «Сиксерс», а с начала регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) общий рекорд «Филадельфии» составляет две победы при 11 поражениях. Трио Эмбиида, Джорджа и Макси не сыграло вместе ни в одной встрече.

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