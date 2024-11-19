Обозреватель рассказал о напряжённости внутри «Филадельфии Сиксерс»

Обозреватель издания Associated Press Тим Рейнольдс рассказал, что внутри команды «Филадельфия Сиксерс» стоит напряжённая обстановка.

После того как клуб уступил «Майами Хит» со счётом 89:106, никто из игроков «Сиксерс» не общался с представителями прессы в течение часа после матча. Вскоре уполномоченное лицо от команды объяснило это общим собранием членов «Филадельфии» после игры.

Напомним, поражение от «Майами» стало четвёртым подряд для «Сиксерс», а с начала регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) общий рекорд «Филадельфии» составляет две победы при 11 поражениях. Трио Эмбиида, Джорджа и Макси не сыграло вместе ни в одной встрече.