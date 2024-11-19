Видео: в США отец заставляет свою дочь признать Леброна Джеймса величайшим

В социальных сетях популярность обрёл видеоролик, на котором отец воспитывает свою дочь, стоящую в углу, и убеждает её признать 39-летнего звёздного игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса величайшим баскетболистом в истории (GOAT).

«Скажи, что Леброн — GOAT!» — призывает отец свою дочь, которая расстроенная стоит в углу и отрицает признавать Леброна величайшим.

Недавно Леброн поставил новое для себя достижение — оформил четыре трипл-дабла подряд, также став первым игроком на позиции форварда, который смог показать такую результативность в четырёх кряду встречах. На данный момент команда Джеймса «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает третье место в Западной конференции, одержав девять побед и потерпев четыре поражения.