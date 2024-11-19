Журналист предположил, какой клуб НБА выберет Егора Дёмина на драфте в 2025 году

Журналист портала Sidelinecue Джоу Барретт предположил, кто из баскетболистов NCAA (Национальная университетская спортивная ассоциация) будет выбран на драфте-2025 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), под каким номером и каким клубом.
Барретт уточнил, что воспользовался рейтингом команд НБА, который составил портал Dunks and Threes, чтобы установить приблизительный порядок, в котором будет происходить драфт-лотерея.
1. Купер Флэгг — «Юта Джаз»;
2. Дилан Харпер — «Портленд Трэйл Блэйзерс»;
3. Ви Джей Эджкомб — «Шарлотт Хорнетс»;
4. Егор Дёмин — «Вашингтон Уизардс»;
5. Эйс Бэйли — «Торонто Рэпторс».