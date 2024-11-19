Журналист предположил, какой клуб НБА выберет Егора Дёмина на драфте в 2025 году

Журналист портала Sidelinecue Джоу Барретт предположил, кто из баскетболистов NCAA (Национальная университетская спортивная ассоциация) будет выбран на драфте-2025 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), под каким номером и каким клубом.

Барретт уточнил, что воспользовался рейтингом команд НБА, который составил портал Dunks and Threes, чтобы установить приблизительный порядок, в котором будет происходить драфт-лотерея.

1. Купер Флэгг — «Юта Джаз»;

2. Дилан Харпер — «Портленд Трэйл Блэйзерс»;

3. Ви Джей Эджкомб — «Шарлотт Хорнетс»;

4. Егор Дёмин — «Вашингтон Уизардс»;

5. Эйс Бэйли — «Торонто Рэпторс».

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