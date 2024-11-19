В «Никс» раскритиковали НБА за расследование в отношении тренера команды и отца Брансона

Руководство команды «Нью-Йоркс Никс» раскритиковало расследование в отношении тренера команды Рика Брансона, являющегося также отцом звезды коллектива Джейлена Брансона.

Рик, бывший тренер средней школы Кэмдена, получил повышение после того, как его сын Джейлен в июле заключил выгодную для команды сделку, в результате которой команда сэкономила $ 113 млн, чтобы дать франшизе гибкость для совершения сделок. Сообщается, что НБА расследует, удалось ли «Никс» обойти этот шаг, предоставив 52-летнему Рику Брансону больше денег.

«Рик Брансон занял место Джонни Брайанта и получил ту же зарплату, что и Брайант. Оскорбительно, что кто-то может утверждать, будто Рик не заслужил этого повышения. Он проделал огромную работу и будет продолжать её делать. Мы рассматриваем это расследование как дальнейшее преследование организации «Никс» из-за нашего несогласия с некоторыми вопросами НБА», — приводит слова команды издание New Jersey.