Харден объяснил, почему ему в составе «Рокетс» на пике не удалось выйти в финал НБА

Разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден поделился своими чувствами по поводу соперничества со Стефеном Карри. Также он объяснил, почему ему в составе «Рокетс» на пике не удалось выйти в финал НБА.

«Я действительно испытываю определённые чувства по отношению к Карри. В лучшие годы [«Хьюстон Рокетс»], когда мы были конкурентоспособны, у нас были реальные шансы дойти до финала и побороться за чемпионство. Но тогда у них была династия (когда в «Голден Стэйт» одновременно выступали Стефен Карри, Дрэймонд Грин, Кевин Дюрант и Клэй Томпсон. — Прим. «Чемпионата»).

Я был просто разочарован, поскольку чувствовал, что делаю много, но всё равно не мог сравниться с величием, которое развилось и проявилось в течение нашей карьеры. Надеюсь, настоящие болельщики баскетбола смогут это понять и оценить», — приводит слова Хардена портал The Sports Rush.