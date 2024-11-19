Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Харден объяснил, почему ему в составе «Рокетс» на пике не удалось выйти в финал НБА

Харден объяснил, почему ему в составе «Рокетс» на пике не удалось выйти в финал НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден поделился своими чувствами по поводу соперничества со Стефеном Карри. Также он объяснил, почему ему в составе «Рокетс» на пике не удалось выйти в финал НБА.

«Я действительно испытываю определённые чувства по отношению к Карри. В лучшие годы [«Хьюстон Рокетс»], когда мы были конкурентоспособны, у нас были реальные шансы дойти до финала и побороться за чемпионство. Но тогда у них была династия (когда в «Голден Стэйт» одновременно выступали Стефен Карри, Дрэймонд Грин, Кевин Дюрант и Клэй Томпсон. — Прим. «Чемпионата»).

Я был просто разочарован, поскольку чувствовал, что делаю много, но всё равно не мог сравниться с величием, которое развилось и проявилось в течение нашей карьеры. Надеюсь, настоящие болельщики баскетбола смогут это понять и оценить», — приводит слова Хардена портал The Sports Rush.

Материалы по теме
«Стефен не считается!» Джеймс Харден вопреки всем хейтерам в списке величайших
«Стефен не считается!» Джеймс Харден вопреки всем хейтерам в списке величайших
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android