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Представлена статистика, наглядно показывающая влияние Николы Йокича на атаку «Денвера»

Представлена статистика, наглядно показывающая влияние Николы Йокича на атаку «Денвера»
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Издание Basketball Forever привело статистику, наглядно доказывающую влияние звёздного сербского баскетболиста и чемпиона НБА Николы Йокича, выступающего за команду «Денвер Наггетс», на атаку своего коллектива.

Без Николы Йокича рейтинг атаки «Денвер Наггетс» составляет 86,3 — худший показатель в истории НБА. Когда Йокич на площадке, их атакующий рейтинг составляет 125,8 – лучший результат в истории НБА.

В сезоне-2024/2025 «Наггетс» занимают шестое место в Западной конференции. За 12 проведённых матчей в нынешнем розыгрыше НБА на счету «Денвера» семь побед и пять поражений. Показатели Йокича в нынешнем сезоне — 29,7 очка, 11,7 передачи и 13,7 подбора за матч.

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