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Андрей Кириленко: сравнение Егора Дёмина со мной считаю неуместным. Мы совершенно разные

Андрей Кириленко: сравнение Егора Дёмина со мной считаю неуместным. Мы совершенно разные
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал, что думает о сравнениях себя с российским игроком Егором Дёминым, выступающим за университет Бригама Янга (BYU).

«Уже много раз слышал, что Егора называют следующим Кириленко, но мне кажется, что такие сравнения неуместны. Мы совершенно разные по комплектации, динамике, своему баскетбольному пути. И могу сказать, что до приезда на драфт меня мало кто знал в США. У меня не было возможности показать себя в NCAA. Егор же на виду, за ним следят все команды НБА 24/7, у него отличная пресса. Это здорово.

Ещё рад, что он в Юте. У меня там есть дополнительные шпионские глаза и уши. Я на связи с папой Егора. Сказал Владимиру звонить мне в любой момент, если сыну понадобится какая-то помощь или совет. Очень надеюсь, что в лице Егора мы получим игрока, который потенциально может стать звездой в НБА. И, конечно, это огромное усиление для сборной», — приводит слова Кириленко издание «Известия».

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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