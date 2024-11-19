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Джоэл Эмбиид назвал Джимми Батлера лучшим игроком в НБА

Джоэл Эмбиид назвал Джимми Батлера лучшим игроком в НБА
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30-летний камерунский, французский и американский звёздный баскетболист Джоэл Эмбиид, выступающий за команду «Филадельфия Сиксерс», лестно отозвался о своём бывшем партнёре и лидере «Майами Хит» Джимми Батлере после очной встречи между «Сиксерс» и «Хит».

НБА — регулярный чемпионат
19 ноября 2024, вторник. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
106 : 89
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Майами Хит: Батлер - 30, Хироу - 18, Робинсон - 13, Смит - 10, Хайсмит - 9, Бёркс - 7, Адебайо - 5, Ричардсон - 4, Ларссон - 4, Йович - 3, Лав - 3, Розир, Уэр, Жакез-мл., Брайант
Филадельфия Сиксерс: Маккейн - 20, Джордж - 18, Мартин - 12, Эмбиид - 11, Убре - 8, Драммонд - 6, Гордон - 5, Каунсил - 4, Ябуселе - 3, Даутин - 2, Джексон, Мартин, Лоури, Бона

«Один из лучших игроков лиги. Наверное, в пятёрке лучших. На самом деле, наверное, лучший», — приводит слова Эмбиида издание Courtside Buzz.

35-летний Батлер в сезоне-2024/2025 набирает 17,7 очка, 5,3 подбора, и 4,9 передачи за матч.

Фото: Mitchell Leff/Getty Images

Батлер и Эмбиид играли вместе за клуб «Филадельфия Сиксерс» в сезоне-2018/2019. В плей-офф во втором раунде «Сиксерс» встречались с «Рэпторс» и уступили в семиматчевом противостоянии после одного из легендарных попаданий звезды лиги Кавая Леонарда на последней секунде. «Торонто Рэпторс» завоевал трофей по итогам плей-офф, а Батлер после истечения контракта с «Сиксерс» перешёл в «Хит».

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