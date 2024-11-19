Джоэл Эмбиид назвал Джимми Батлера лучшим игроком в НБА

30-летний камерунский, французский и американский звёздный баскетболист Джоэл Эмбиид, выступающий за команду «Филадельфия Сиксерс», лестно отозвался о своём бывшем партнёре и лидере «Майами Хит» Джимми Батлере после очной встречи между «Сиксерс» и «Хит».

«Один из лучших игроков лиги. Наверное, в пятёрке лучших. На самом деле, наверное, лучший», — приводит слова Эмбиида издание Courtside Buzz.

35-летний Батлер в сезоне-2024/2025 набирает 17,7 очка, 5,3 подбора, и 4,9 передачи за матч.

Фото: Mitchell Leff/Getty Images

Батлер и Эмбиид играли вместе за клуб «Филадельфия Сиксерс» в сезоне-2018/2019. В плей-офф во втором раунде «Сиксерс» встречались с «Рэпторс» и уступили в семиматчевом противостоянии после одного из легендарных попаданий звезды лиги Кавая Леонарда на последней секунде. «Торонто Рэпторс» завоевал трофей по итогам плей-офф, а Батлер после истечения контракта с «Сиксерс» перешёл в «Хит».