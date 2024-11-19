«Голдин на 100% созрел для НБА». Кириленко — о российских игроках NCAA

Легендарный российский баскетболист и президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказался по поводу российских игроков в студенческой американской лиге NCAA.

«Помимо Дёмина, я бы ещё отметил Владислава Голдина из «Мичигана» и Виктора Лахина из «Клемсон Тайгерс» —кстати, я чуть не попал в Клемсон. Егор [Дёмин], Влад и Витя — три человека, которые сейчас являются лидерами своих команд в NCAA.

Это дорогого стоит при такой конкуренции и высочайшем уровне исполнителей и тренеров в NCAA. Им доверяют ведущие роли, и это о многом говорит. Так что Дёмин, Голдин и Лахин — три главных претендента на то, чтобы быть выбранными на драфте. Они готовы. Особенно Голдин, который на 100% созрел для следующего шага.

И тут я бы отдал должное ЦСКА, который не стал удерживать игрока в своей системе и ради будущего центрового отпустил его в США. Виктору и Егору надо ещё добавить, но всё придёт в процессе», — приводит слова Кириленко издание «Известия».

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