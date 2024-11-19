Андрей Кириленко предположил, будет ли Егор Дёмин сидеть в «зелёной комнате»

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко предположил, будет ли российский игрок Егор Дёмин, выступающий за университет Бригама Янга (BYU), сидеть в «зелёной комнате».

«Попадёт ли он в зелёную комнату (помещение, в котором потенциальные новички НБА (вместе с членами их семей и агентами) встречаются с командами, чтобы обсудить свои возможности и потенциальные контракты. — Прим. «Чемпионата»)? Уверен в этом. Это моё мнение. Если всё будет развиваться так, как сейчас», — приводит слова Кириленко издание «Известия».

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