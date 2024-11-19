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Андрей Кириленко предположил, будет ли Егор Дёмин сидеть в «зелёной комнате»

Андрей Кириленко предположил, будет ли Егор Дёмин сидеть в «зелёной комнате»
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко предположил, будет ли российский игрок Егор Дёмин, выступающий за университет Бригама Янга (BYU), сидеть в «зелёной комнате».

«Попадёт ли он в зелёную комнату (помещение, в котором потенциальные новички НБА (вместе с членами их семей и агентами) встречаются с командами, чтобы обсудить свои возможности и потенциальные контракты. — Прим. «Чемпионата»)? Уверен в этом. Это моё мнение. Если всё будет развиваться так, как сейчас», — приводит слова Кириленко издание «Известия».

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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