Инсайдер ESPN Чарания назвал трансферную цель «Лейкерс»

Североамериканский журналист и главный инсайдер ESPN Шэмс Чарания обозначил трансферную цель клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» на рынке обменов.

«Лос-Анджелес Лейкерс» активно ищут форварда или центрового, которого можно было бы добавить в этот состав… У них есть активы, с которыми можно играть», — приводит слова Чарании издание Clutch Points.

На данный момент калифорнийский коллектив «Лейкерс» занимает третье место в Западной конференции, одержав девять побед и потерпев четыре поражения. Свою следующую игру «озёрники» проведут в ночь на 20 ноября с командой «Юта Джаз».