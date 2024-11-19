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Карри оставил послание Хардену в связи с тем, что тот вышел на второе место по трёхочковым

Карри оставил послание Хардену в связи с тем, что тот вышел на второе место по трёхочковым
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Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри прокомментировал то, что разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден вышел на второе место по количеству успешно реализованных трёхочковых в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Это определённо нечто особенное. Джеймс провёл невероятный забег. У нас с ним было много сражений. Тот факт, что он сейчас второй в списке и опережает двух великих игроков, которых мы оба уважаем, — это нечто особенное. Посмотрим, как далеко мы сможем зайти. Я знаю, что нам ещё многое предстоит сделать», — приводит слова Карри портал The Sports Rush.

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