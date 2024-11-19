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Стало известно, после какого решения Редика «Лейкерс» победили пять раз подряд

Стало известно, после какого решения Редика «Лейкерс» победили пять раз подряд
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«Лос-Анджелес Лейкерс» обладают серией из пяти побед подряд, после того как главный тренер «озёрников» Джей Джей Редик принял решение убрать из стартового состава звёздного разыгрывающего защитника коллектива Д'Анджело Расселла.

«Речь идёт о том, что каждый доверяет процессу и принимает свою роль. Знаете, у Д'Анджело не было никакого сопротивления этому решению. Он всё ещё выступает на хорошем уровне, так что очевидно, что он очень профессионален. Профессионализм Кэма [Реддиша] доказывает, что мы сильны как команда, и никто не переживает о начале игры со скамейки или в старте. Ничего страшного, лишь бы мы одержали победу», — приводит слова Энтони Дэвиса издание Clutch Points.

На данный момент команда «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает третье место в Западной конференции, одержав девять побед и потерпев четыре поражения.

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