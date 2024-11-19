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Букмекеры дали огромные коэффициенты на возможность Бена Симмонса набрать 20+ очков

Букмекеры дали огромные коэффициенты на возможность Бена Симмонса набрать 20+ очков
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Американские букмекерские конторы дали огромные коэффициенты на возможность 28-летнего игрока НБА из клуба «Бруклин Нетс» Бена Симмонса набрать 20+ очков в играх с различными командами североамериканской лиги.

Коэффициенты на возможность Симмонса набрать 20+ очков за игру с разными соперниками:

1. «Торонто Рэпторс» +900;
2. «Филадельфия Сиксерс» +1400;
3. «Нью-Йорк Никс» +1600;
4. «Бостон Селтикс» +1800;
5. «Шарлотт Хорнетс» +2000;
6. «Вашингтон Уизардс» +2000;
7. «Чикаго Буллз» +2200;
8. «Атланта Хоукс» +2500;
9. «Индиана Пэйсерс» +2800;
10. «Детройт Пистонс» +2800;
11. «Милуоки Бакс» +3300;
12. «Орландо Мэджик» +4000;
13. «Кливленд Кавальерс» +4000;
14. «Юта Джаз» +4000;
15. «Нью-Орлеан Пеликанс» +4000;
16. «Портленд Трэйл Блэйзерс» +5000;
17. «Сан-Антонио Спёрс» +5000;
18. «Лос-Анджелерс Клипперс» +6000;
19. «Даллас Маверикс» +8000;
20. «Сакраменто Кингз» +8000;
21. «Мемфис Гриззлиз» +8000;
22. «Миннесота Тимбервулвз» +8000;
23. «Денвер Наггетс» +8000;
24. «Финикс Санз» +10000;
25. «Лос-Анджелес Лейкерс» +10000;
26. «Хьюстон Рокетс» +12500;
27. «Оклахома-Сити Тандер» +12500;
28. «Голден Стэйт Уорриорз» +15000.

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