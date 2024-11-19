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Тайриз Макси отчитал Джоэла Эмбиида перед всей командой — Чарания

Тайриз Макси отчитал Джоэла Эмбиида перед всей командой — Чарания
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В понедельник, 18 ноября, состоялось собрание команды «Филадельфия Сиксерс», на котором атакующий защитник Тайриз Макси раскритиковал своего центрового Джоэла Эмбиида. Об этом сообщает на своей странице в социальных сетях инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Согласно его информации, Макси при всей команде указал на то, что Эмбиид опаздывает на командные мероприятия. А это, в свою очередь, негативно влияет как на игроков, так и на тренерский состав. Джоэл согласился с претензиями, но отметил, что иногда не понимает, что команда хочет реализовать на площадке.

Другие игроки «Филадельфии» рассказали главному тренеру Нику Нёрсу, что хотят тренироваться более усердно. А тренерский состав ответил, что стремятся к тому, чтобы члены команды работали над деталями и играли более целенаправленно.

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