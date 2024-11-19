Чемпион НБА включил Стефена Карри в список Величайших игроков всех времён (GOAT)

34-летний американский бывший профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации и ставший чемпионом в сезоне-2016, Иман Шамперт в диалоге с легендарным Шакилом О'Нилом включил четырёхкратного победителя лиги и звёздного разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри в список Величайших игроков всех времён (GOAT).

Шакил: Должны ли мы включить Стефена в один список GOAT вместе с Леброном Джеймсом и Майклом Джорданом?

Шамперт: Технически — да, лично — нет… Я говорю на основании личного опыта.

Шамперт выступал с 2015 по 2018 год в составе «Кливленд Кавальерс», играя за которых он и стал чемпионом НБА. Их противостояния с «Голден Стэйт Уорриорз» на протяжении четырёх лет в финале плей-офф североамериканской лиги вошли в историю.