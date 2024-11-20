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Звезда «Сакраменто Кингз» ответил, кого считает GOAT — Леброна Джеймса или Майкла Джордана

Звезда «Сакраменто Кингз» ответил, кого считает GOAT — Леброна Джеймса или Майкла Джордана
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26-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто Кингз», ДеАарон Фокс ответил, кого считает величайшим баскетболистом в истории — Леброна Джеймса или Майкла Джордана.

«То, чего добился ЭмДжей за 15 лет, поражает. Но то, чего Леброн добился за свою карьеру и продолжает делать, просто невероятно. Должен сказать, что величайший — это Брон, поскольку я не смотрел игры Майкла Джордана. Не буду выбирать того, за играми которого мне не довелось наблюдать», — приводит слова Фокса портал Hoopshype.

Напомним, в последнем матче «Сакраменто» уступили «Хоукс» со счётом 108:109.

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