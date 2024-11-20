Bleacher Report обнародовал прогноз к драфту НБА — 2025, выбрав команду для Егора Дёмина

Известный североамериканский спортивный сайт Bleacher Report опубликовал прогноз к драфту Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года. Примечательно, что защитник университета Бригама Янга (BYU) Егор Дёмин занимает четвёртое место, а его стиль сравнивают с игрой бывшего игрока НБА Джалена Роуза. Предполагаемая команда Дёмина — «Юта Джаз», за которую когда-то выступал Андрей Кириленко.

«Естественный ажиотаж вокруг Купера Флэгга возник после многих лет освещения и ожиданий его выхода на уровень НБА, однако никто не вызвал такого интереса, как Егор Дёмин. Тренер BYU Кевин Янг предоставил новичку идеальную возможность проявить свои навыки владения мячом. Российский игрок использовал этот шанс, продемонстрировав себя как разыгрывающий с ростом 204-205 см, который умеет создавать игровые моменты и помогать партнёрам благодаря своему дриблингу, физическим данным и умению делать точные передачи.

До сих пор он выглядел достаточно уверенно и убедительно, чтобы скауты начали верить в его способность продолжать создавать моменты для команды на высоком уровне в НБА. В отличие от предыдущих крупных разыгрывающих, таких как Джош Гидди, Энтони Блэк или Скотти Барнс, Дёмин выглядит более подготовленным в качестве шутера. За первые четыре игры он забросил 11 трёхочковых.

Даже если его процент точности снизится, его уверенный старт и успешный опыт игры за границей говорят о его уверенности в броске и о том, что шутинг станет важной частью его атакующей игры. В будущем скауты будут внимательно следить за выступлениями Дёмина против соперников из сильных конференций, особенно оценивая его способность создавать пространство и завершать атаки внутри дуги», — сказано в статье.

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