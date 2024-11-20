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«Не вызывает сомнений». Елевич сделал категоричное заявление о сборной России

«Не вызывает сомнений». Елевич сделал категоричное заявление о сборной России
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Заслуженный тренер России Сергей Елевич высказался по поводу предстоящего международного турнира «Кубок Дружбы. Россия — Африка», в котором примет участие сборная России по баскетболу.

Fonbet Кубок Дружбы. Россия – Африка . Кубок Дружбы
22 ноября 2024, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Тунис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Fonbet Кубок Дружбы. Россия – Африка . Кубок Дружбы
24 ноября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Россия
Не начался
Ливия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Наверное, неплохие соперники. У Туниса всегда была довольно приличная команда, по Ливии не так хорошо владею информацией. Если ещё Тунис в сильнейшем составе, то вообще очень неплохая сборная. Но не думаю, что у них все самые лучшие игроки приедут.

Но меня здесь больше не соперники, а наша команда интересует: как Лукич сформирует игру, как будет использовать возможности, какие варианты будут наиграны, какие наработки будут по нападению и защите, какая тактика. Это здесь будет главным.

Победа наших ребят в турнире, конечно, не вызывает сомнений. Уровень нашей сборной очень приличный, несмотря на то, что сейчас не играем на международной арене. И чемпионат у нас хороший, а игроки сборной получают в нем игровое время», — цитирует Елевича «Матч ТВ».

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