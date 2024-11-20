«Кливленд» проиграл «Бостону», прервав серию из 15 побед кряду. У Тейтума — дабл-дабл

Сегодня, в ночь с 19 на 20 ноября, завершился матч Кубка НБА — регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» и закончилась победой хозяев со счётом 120:117.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский лёгкий форвард Джейсон Тейтум, у которого дабл-дабл: 33 очка, 12 подборов и семь передач. Его партнёр по команде доминиканский центровой Эл Хорфорд набрал 20 очков.

В составе гостей наибольшей результативностью отметился американский защитник Донован Митчелл, набравший 35 очков. Его одноклубник тяжёлый форвард Эван Мобли набрал оформил дабл-дабл из 22 очков и 11 подборов.

Таким образом, «Кливленд» прервал серию из 15 побед кряду на старте сезона НБА.

Крупнейший разгром в истории НБА: