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Бостон Селтикс — Кливленд Кавальерс, результат матча 20 ноября 2024, счёт 120:117, регулярный чемпионат НБА

«Кливленд» проиграл «Бостону», прервав серию из 15 побед кряду. У Тейтума — дабл-дабл
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Сегодня, в ночь с 19 на 20 ноября, завершился матч Кубка НБА — регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» и закончилась победой хозяев со счётом 120:117.

НБА — регулярный чемпионат
20 ноября 2024, среда. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
120 : 117
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Бостон Селтикс: Тейтум - 33, Хорфорд - 20, Уайт - 19, Браун - 17, Притчард - 13, Холидэй - 11, Кета - 5, Хозер - 2, Тиллман, Уолш, Корнет, Спрингер, Шейерман
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 35, Мобли - 22, Портер - 15, Ньянг - 11, Джером - 10, Аллен - 10, Гарлэнд - 8, Меррилл - 6, Томпсон, Тор, Тайсон, Траверс

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский лёгкий форвард Джейсон Тейтум, у которого дабл-дабл: 33 очка, 12 подборов и семь передач. Его партнёр по команде доминиканский центровой Эл Хорфорд набрал 20 очков.

В составе гостей наибольшей результативностью отметился американский защитник Донован Митчелл, набравший 35 очков. Его одноклубник тяжёлый форвард Эван Мобли набрал оформил дабл-дабл из 22 очков и 11 подборов.

Таким образом, «Кливленд» прервал серию из 15 побед кряду на старте сезона НБА.

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