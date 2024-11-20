Расселл Уэстбрук — первый игрок в истории НБА с 200 трипл-даблами за карьеру

Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Расселл Уэстбрук принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Мемфис Гриззлиз», в котором его команда одержала победу со счётом 122:110.

Уэстбрук, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 32 минуты, набрав суммарно 12 очков (5 из 12 с игры, где 1 из 4 — трёхочковые), 14 результативных передач и 10 подборов. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-2».

Примечательно, что это 200-й трипл-дабл в карьере Уэстбрука. Таким образом, 36-летний баскетболист становится первым игроком в истории лиги, кому удалось достичь этой отметки.