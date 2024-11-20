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«Даллас» разгромил «Нью-Орлеан» с разницей в 41 очко, Дончич набрал 26 очков

«Даллас» разгромил «Нью-Орлеан» с разницей в 41 очко, Дончич набрал 26 очков
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Закончился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча прошла в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр » и завершилась победой хозяев со счётом 132:91.

НБА — регулярный чемпионат
20 ноября 2024, среда. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
132 : 91
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Даллас Маверикс: Дончич - 26, Томпсон - 19, Ирвинг - 18, Маршалл - 15, Гримс - 12, Харди - 11, Гэффорд - 11, Лайвли - 9, Вашингтон - 4, Проспер - 3, Пауэлл - 2, Клебер - 2, Уильямс, Динвидди, Моррис
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 19, Ингрэм - 17, Грин - 14, Робинсон-Эрл - 11, Бостон - 10, Ривз - 9, Ноуэлл - 4, Мисси - 3, Кэйн - 2, Джемисон - 2, Тайс, Маткович

Самым результативным в составе победителей стал защитник Лука Дончич, на счету которого 10 реализованных бросков, пять подборов и столько же передач. В составе «Нью-Орлеана» лучшим стал Трэй Мерфи, который набрал 19 очков и записал в свой актив пять подборов, одну передачу и пять реализованных бросков с игры.

«Даллас» одержал третью победу кряду. До этого у команды была серия из четырёх поражений.

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