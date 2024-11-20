«Даллас» разгромил «Нью-Орлеан» с разницей в 41 очко, Дончич набрал 26 очков

Закончился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча прошла в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр » и завершилась победой хозяев со счётом 132:91.

Самым результативным в составе победителей стал защитник Лука Дончич, на счету которого 10 реализованных бросков, пять подборов и столько же передач. В составе «Нью-Орлеана» лучшим стал Трэй Мерфи, который набрал 19 очков и записал в свой актив пять подборов, одну передачу и пять реализованных бросков с игры.

«Даллас» одержал третью победу кряду. До этого у команды была серия из четырёх поражений.