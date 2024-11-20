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Новичок «Лейкерс» поймал кураж, набрав 22 очка подряд в матче НБА

Новичок «Лейкерс» поймал кураж, набрав 22 очка подряд в матче НБА
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В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Юту Джаз». На момент написания новости счёт на табло 114:105 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
20 ноября 2024, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
124 : 118
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Кнехт - 37, Дэвис - 26, Джеймс - 26, Ривз - 17, Расселл - 8, Реддиш - 4, Винсент - 3, Колоко - 2, Кристи - 1, Льюис, Оливари, Траоре
Юта Джаз: Маркканен - 25, Секстон - 19, Кларксон - 18, Джордж - 18, Коллинс - 18, Юбэнкс - 8, Джузэнг - 7, Филиповски - 3, Кольер - 2, Уильямс, Миллз, Михайлюк, Сенсабо

Лёгкий форвард и новичок «Лейкерс» Далтон Кнехт в третьей четверти забросил шесть трёхочковых бросков. Кроме того, в переходный момент между третьей и четвёртой четвертями он набрал 22 очка подряд.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.

Чем известен Кнехт?
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