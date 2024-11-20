Новичок «Лейкерс» поймал кураж, набрав 22 очка подряд в матче НБА

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Юту Джаз». На момент написания новости счёт на табло 114:105 в пользу домашней команды.

Лёгкий форвард и новичок «Лейкерс» Далтон Кнехт в третьей четверти забросил шесть трёхочковых бросков. Кроме того, в переходный момент между третьей и четвёртой четвертями он набрал 22 очка подряд.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.