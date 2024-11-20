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Лос-Анджелес Лейкерс — Юта Джаз, результат матча 20 ноября 2024, счёт 124:118, регулярный чемпионат НБА

Дабл-даблы Леброна и Дэвиса помогли «Лейкерс» одержать шестую победу кряду в НБА
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В ночь с 19 на 20 ноября мск на стадионе «Крипто.ком Арена» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч Кубка НБА — регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Юта Джаз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 124:118.

НБА — регулярный чемпионат
20 ноября 2024, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
124 : 118
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Кнехт - 37, Дэвис - 26, Джеймс - 26, Ривз - 17, Расселл - 8, Реддиш - 4, Винсент - 3, Колоко - 2, Кристи - 1, Льюис, Оливари, Траоре
Юта Джаз: Маркканен - 25, Секстон - 19, Кларксон - 18, Джордж - 18, Коллинс - 18, Юбэнкс - 8, Джузэнг - 7, Филиповски - 3, Кольер - 2, Уильямс, Миллз, Михайлюк, Сенсабо

Самыми результативными игроками в составе победителей стали американский центровой Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 26 очков, 14 подборов и шести передач, а также американский лёгкий форвард Леброн Джеймс, у которого также дабл-дабл: 26 очков, два подбора и 12 передач. 37 очков набрал их партнёр по команде американский тяжёлый форвард Далтон Кнехт.

В составе гостей самым результативным игроком стал финский тяжёлый форвард Лаури Маркканен, у которого 25 очков, восемь подборов и одна передача.

Таким образом, для «Лейкерс» эта победа стала шестой подряд в НБА.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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