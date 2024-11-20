Дабл-даблы Леброна и Дэвиса помогли «Лейкерс» одержать шестую победу кряду в НБА

В ночь с 19 на 20 ноября мск на стадионе «Крипто.ком Арена» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч Кубка НБА — регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Юта Джаз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 124:118.

Самыми результативными игроками в составе победителей стали американский центровой Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 26 очков, 14 подборов и шести передач, а также американский лёгкий форвард Леброн Джеймс, у которого также дабл-дабл: 26 очков, два подбора и 12 передач. 37 очков набрал их партнёр по команде американский тяжёлый форвард Далтон Кнехт.

В составе гостей самым результативным игроком стал финский тяжёлый форвард Лаури Маркканен, у которого 25 очков, восемь подборов и одна передача.

Таким образом, для «Лейкерс» эта победа стала шестой подряд в НБА.

Крупнейший разгром в истории НБА: