Егор Дёмин посетил матч женской команды NCAA в США

Российский игрок университета Бригама Янга (BYU) Егор Дёмин посетил матч женской баскетбольной команды в студенческой лиге NCAA.

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Отметим, что женская команда BYU встречалась с университетом Макниз, который базируется в городе Лейк-Чарльз, штат Луизиана. Баскетболистки университета Бригама Янга одержали победу со счётом 85:64. Всего BYU после старта сезона NCAA одержал пять побед подряд.

Напомним, 18-летний Дёмин две недели кряду был признан лучшим новичком конференции Big 12.

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