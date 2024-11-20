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Егор Дёмин посетил матч женской команды NCAA в США

Егор Дёмин посетил матч женской команды NCAA в США
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Российский игрок университета Бригама Янга (BYU) Егор Дёмин посетил матч женской баскетбольной команды в студенческой лиге NCAA.

Фото: https://x.com/TomHolmoe

Отметим, что женская команда BYU встречалась с университетом Макниз, который базируется в городе Лейк-Чарльз, штат Луизиана. Баскетболистки университета Бригама Янга одержали победу со счётом 85:64. Всего BYU после старта сезона NCAA одержал пять побед подряд.

Напомним, 18-летний Дёмин две недели кряду был признан лучшим новичком конференции Big 12.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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