Результаты игрового дня НБА 20 ноября, турнирная таблица

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В ночь с 19 на 20 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день. В общей сложности болельщики могли увидеть шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Все результаты игрового дня НБА 20 ноября:

«Бостон Селтикс» – «Кливленд Кавальерс» – 120:117;

«Бруклин Нетс» – «Шарлотт Хорнетс» – 116:115;

«Мемфис Гриззлиз» – «Денвер Наггетс» – 110:122;

«Даллас Маверикс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 132:91;

«Сан-Антонио Спёрс» – «Оклахома-Сити Тандер» – 110:104;

«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Юта Джаз» – 124:118.

Лидером Западной конференции НБА является «Голден Стэйт Уорриорз», в активе которого 10 побед при трёх поражениях. На Востоке лидирует «Кливленд Кавальерс» (15 побед – одно поражение).

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