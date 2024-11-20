Результаты игрового дня НБА 20 ноября, турнирная таблица
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В ночь с 19 на 20 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день. В общей сложности болельщики могли увидеть шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Все результаты игрового дня НБА 20 ноября:
«Бостон Селтикс» – «Кливленд Кавальерс» – 120:117;
«Бруклин Нетс» – «Шарлотт Хорнетс» – 116:115;
«Мемфис Гриззлиз» – «Денвер Наггетс» – 110:122;
«Даллас Маверикс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 132:91;
«Сан-Антонио Спёрс» – «Оклахома-Сити Тандер» – 110:104;
«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Юта Джаз» – 124:118.
НБА — регулярный чемпионат
20 ноября 2024, среда. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
120 : 117
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Бостон Селтикс: Тейтум - 33, Хорфорд - 20, Уайт - 19, Браун - 17, Притчард - 13, Холидэй - 11, Кета - 5, Хозер - 2, Тиллман, Уолш, Корнет, Спрингер, Шейерман
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 35, Мобли - 22, Портер - 15, Ньянг - 11, Джером - 10, Аллен - 10, Гарлэнд - 8, Меррилл - 6, Томпсон, Тор, Тайсон, Траверс
НБА — регулярный чемпионат
20 ноября 2024, среда. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
116 : 115
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Бруклин Нетс: Джонсон - 34, Уилсон - 17, Финни-Смит - 15, Шрёдер - 14, Уотфорд - 10, Симмонс - 10, Милтон - 7, Клауни - 5, Уильямс - 4, Мартин, Томас, Джонсон
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 29, Бриджес - 21, Манн - 19, Уильямс - 16, Болл - 12, Салон - 11, Мартин - 4, Грин - 3, Диабате, Мицич, Карри, Гибсон
НБА — регулярный чемпионат
20 ноября 2024, среда. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
110 : 122
Денвер Наггетс
Денвер
Мемфис Гриззлиз: Альдама - 28, Джексон - 19, Пиппен Мл. - 16, Кларк - 10, Уэллс - 8, Ларэвиа - 8, Кеннард - 6, Хафф - 6, Бейн - 5, Уильямс Мл. - 4, Каслтон, Кавамура, Кончар
Денвер Наггетс: Маррей - 27, Портер - 24, Браун - 19, Уотсон - 15, Уэстбрук - 12, Шарич - 8, Строутер - 6, Чанчар - 5, Джордан - 4, Ннаджи - 2, Тайсон, Холл, Александер
НБА — регулярный чемпионат
20 ноября 2024, среда. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
132 : 91
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Даллас Маверикс: Дончич - 26, Томпсон - 19, Ирвинг - 18, Маршалл - 15, Гримс - 12, Харди - 11, Гэффорд - 11, Лайвли - 9, Вашингтон - 4, Проспер - 3, Пауэлл - 2, Клебер - 2, Уильямс, Динвидди, Моррис
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 19, Ингрэм - 17, Грин - 14, Робинсон-Эрл - 11, Бостон - 10, Ривз - 9, Ноуэлл - 4, Мисси - 3, Кэйн - 2, Джемисон - 2, Тайс, Маткович
НБА — регулярный чемпионат
20 ноября 2024, среда. 05:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
110 : 104
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 22, Барнс - 20, Пол - 14, Коллинс - 12, Бэсси - 12, Шампани - 12, Касл - 10, Брэнэм - 3, Джонс - 3, Мамукелашвили - 2, Уэсли, Сиссоко
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 32, Уильямс - 27, Уоллес - 13, Уиггинс - 11, Дорт - 6, Уильямс - 4, Джонс - 3, Флаглер - 3, Митчелл - 3, Карузо - 2, Дженг, Carlson, Дука
НБА — регулярный чемпионат
20 ноября 2024, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
124 : 118
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Кнехт - 37, Дэвис - 26, Джеймс - 26, Ривз - 17, Расселл - 8, Реддиш - 4, Винсент - 3, Колоко - 2, Кристи - 1, Льюис, Оливари, Траоре
Юта Джаз: Маркканен - 25, Секстон - 19, Кларксон - 18, Джордж - 18, Коллинс - 18, Юбэнкс - 8, Джузэнг - 7, Филиповски - 3, Кольер - 2, Уильямс, Миллз, Михайлюк, Сенсабо
Лидером Западной конференции НБА является «Голден Стэйт Уорриорз», в активе которого 10 побед при трёх поражениях. На Востоке лидирует «Кливленд Кавальерс» (15 побед – одно поражение).
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