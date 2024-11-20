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«Его баскетбольный IQ зашкаливает». Комментатор оценил игру Егора Дёмина

«Его баскетбольный IQ зашкаливает». Комментатор оценил игру Егора Дёмина
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Комментатор и журналист Тайлер Байрам поделился мнением о российском баскетболисте Егоре Дёмине, который в американской студенческой лиге NCAA играет за университет Бригама Янга (BYU).

«Мне очень нравится то, что я увидел в Егоре Дёмине из университета Бригама Янга в начале этого сезона. Его баскетбольный IQ зашкаливает в 18 лет, и он может играть как в нападении, так и в защите. Хорошая баскетбольная программа может развить его на любой позиции. Он входит в топ-50 перспективных игроков с потенциалом попасть в топ-5», – написал Тайлер Байрам в социальной сети X (ранее Twitter).

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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