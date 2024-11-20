Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Назван новичок НБА, приблизившийся к Майклу Джордану по результативности

Назван новичок НБА, приблизившийся к Майклу Джордану по результативности
Комментарии

Атакующий защитник «Филадельфии Сиксерс» Джаред МакКейн приблизился к результативности легендарного игрока Национальной баскетбольной ассоциации Майкла Джордана. Как информирует Basketball Forever, Джордан в среднем за матч в год новичка в лиге набирал 28,2 очка, когда начинал в стартовом составе. МакКейн в среднем за игру набирает 27,7 очка.

МакКейн был выбран «Филадельфией» под 16-м номером на драфте НБА 2024 года. В настоящий момент ему 20 лет.

В последнем матче регулярного чемпионата НБА «Сиксерс» встречались с «Майами Хит» и уступили со счётом 89:106. Джаред появился на площадке с первых минут и набрал 20 очков, сделал четыре подбора и отдал четыре результативные передачи.

Материалы по теме
В НБА достигли уникального порога, за который ещё не ступала нога! Уэстбрук — в истории
В НБА достигли уникального порога, за который ещё не ступала нога! Уэстбрук — в истории

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android