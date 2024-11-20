Назван новичок НБА, приблизившийся к Майклу Джордану по результативности

Атакующий защитник «Филадельфии Сиксерс» Джаред МакКейн приблизился к результативности легендарного игрока Национальной баскетбольной ассоциации Майкла Джордана. Как информирует Basketball Forever, Джордан в среднем за матч в год новичка в лиге набирал 28,2 очка, когда начинал в стартовом составе. МакКейн в среднем за игру набирает 27,7 очка.

МакКейн был выбран «Филадельфией» под 16-м номером на драфте НБА 2024 года. В настоящий момент ему 20 лет.

В последнем матче регулярного чемпионата НБА «Сиксерс» встречались с «Майами Хит» и уступили со счётом 89:106. Джаред появился на площадке с первых минут и набрал 20 очков, сделал четыре подбора и отдал четыре результативные передачи.

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