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Популярный драфт-портал сообщил, что необходимо улучшить Егору Дёмину в своей игре

Популярный драфт-портал сообщил, что необходимо улучшить Егору Дёмину в своей игре
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Один из самых известных и популярных баскетбольных порталов о рекрутинге и скаутинге DraftExpress на своём канале в YouTube поделился мнением о том, какие качества необходимо улучшить российскому баскетболисту Егору Дёмину.

Видео доступно на канале DraftExpress в YouTube. Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

«Ему всё ещё необходимо много доказывать в защите. Парень с ростом 203 см в 18 лет из России котируется как топ-10 выбор на драфте. Он имеет тенденцию иногда чрезмерно рисковать ради того, чтобы сделать перехват, что приводит к тому, что он попадает в затруднительное положение. Ему также нужно продолжать работать над прохождением заслонов на периметре и игрой в «посте», – говорится в видео DraftExpress.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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